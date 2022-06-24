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موريتانيا.. أمطار خفيفة في أربع ولايات
أعلنت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية تسجيل، تهاطل كميات خفيفة من الأمطار في أربع ولايات موريتانية في الأربع والعشرين ساعة الماضية.
الحوض الشرقي:
بوصطيله 04مم،
الحوض الغربي:
الفلانيه:07 مم،
مدبوكو:04 مم،
كرفافه:04 مم،
بغداد: 04 مم،
كوبني :02 مم،
اطويل: 01 مم،
كوركول:
صانيى:20 مم،
كومبو: 12 مم،
اتويجيله: 10 مم،
جانكارا: 08 مم،
تولل: 06 مم،
لبودو: 03 مم،
ضاو: 03 مم،
كيدي ماغه:
صانيى جيري: 15 مم
اويد أمور:15 مم،
جاكيلي: 14 مم،
تويزكره: 12 مم،
لودي: 11 مم،
السلام: 10 مم،
ول الرامي بالديزكن: 10 مم،
الجديده: 07 مم،
جكي: 05 مم،
تقاده: 05 مم،
ابير افرا: 04 مم،
ازنيكي افلان: 03 مم،
ول ينجه: 02 مم،
كرفافه: 01 مم،