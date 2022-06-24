موريتانيا.. أمطار خفيفة في أربع ولايات

أعلنت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية تسجيل، تهاطل كميات خفيفة من الأمطار في أربع ولايات موريتانية في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

الحوض الشرقي:

بوصطيله 04مم،

الحوض الغربي:

الفلانيه:07 مم،

مدبوكو:04 مم،

كرفافه:04 مم،

بغداد: 04 مم،

كوبني :02 مم،

اطويل: 01 مم،

كوركول:

صانيى:20 مم،

كومبو: 12 مم،

اتويجيله: 10 مم،

جانكارا: 08 مم،

تولل: 06 مم،

لبودو: 03 مم،

ضاو: 03 مم،

كيدي ماغه:

صانيى جيري: 15 مم

اويد أمور:15 مم،

جاكيلي: 14 مم،

تويزكره: 12 مم،

لودي: 11 مم،

السلام: 10 مم،

ول الرامي بالديزكن: 10 مم،

الجديده: 07 مم،

جكي: 05 مم،

تقاده: 05 مم،

ابير افرا: 04 مم،

ازنيكي افلان: 03 مم،

ول ينجه: 02 مم،

كرفافه: 01 مم،