موريتانيا.. غريقان وخسائر مادية في حوادث مرتبطة بالأمطار

أعلنت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ، اليوم الجمعة، وفاة شخصين غرقا في مقاطعتي مقامة ومونكل بولاية غورغول، وتسجيل خسائر مادية في مقاطعة باسكنو بولاية الحوض الشرقي جراء الأمطار الأخيرة.

وقالت اللجنة إن أحد الضحايا أجنبي لقي ختفه غرقا في الواد الأبيظ، أما الضحية الثاني فقد لقي حتفه غرقا في أحد البرك في بلدية ملزم تيشط التابعة لمقاطعة مونكل.

وأضافت أنها سجلت خلال اليوم الأخير تضرر 21 عريشا في مركز فصالة بمقاطعة باسكنو بولاية الحوض الشرقي جراء العواصف والأمطار.