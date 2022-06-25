App Store
أخبار

النقد الدولي يتوقع أن تصل نسبة النمو في موريتانيا إلى 4%

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 دقيقة

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا، فليكس فيشر، إن الصندوق يتوقع أن تصل نسبة النمو في موريتانيا إلى حدود 4% خلال السنة الجارية. مشيرا إلى أنها  تجاوزت جائحة كوفيد -19، بأقل الخسائر وهي تتمتع باستقرار في المجالات الاقتصادية.

وأضاف خلال تصريحات له بعد لقاء جمعه بالرئيس الموريتاني، مساء اليوم الجمعة  بنواكشوط، أن بعثة صندوق النقد الدولي أنهت  أسبوعا من النقاشات مع عدة قطاعات حكومية من أجل التعرف على الوضعية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية في موريتانيا.

وأشار إلى أن البعثة لاحظت أن موريتانيا ككل دول العالم واجهت تداعيات الأزمة الحالية التي يشهدها العالم، والمتمثلة أساسا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط، وهي أمور تلقي بثقلها على ميزانية الدولة، مشيرا إلى أنه ورغم ذلك فإن البعثة لاحظت وجود تعافي اقتصادي بعد سنتين من وباء كورونا.

وأكد أن موريتانيا تتمتع بوضعية أحس من بعض الدول لإفريقية بالمنطقة جنوب الصحراء، لكنها تحتاج إلى العديد من الاستثمارات في مجال البنية التحتية الضرورية.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 دقيقة

مقالات ذات صلة

الفوج الثاني من الحجاج الموريتانيين يغادر إلى الديار المقدسة

منذ 26 دقيقة

موريتانيا.. غريقان وخسائر مادية في حوادث مرتبطة بالأمطار

منذ 15 ساعة

موريتانيا تسجل 25 إصابة بكورونا و 7 حالات شفاء

منذ 16 ساعة

نواكشوط.. رابطة العالم الإسلامي تنظم ملتقى حول وثيقة مكة

منذ 22 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى