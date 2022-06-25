موريتانيا تستعرض مسودة استراتيجيتها للشباب مع خبراء اليونسكو

استعرضت موريتانيا أمس الجمعة، مسودة مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب الخاصة بها، مع مجموعة من الخبراء من المكتب الإقليمي لليونسكو في الرباط، بغرض نقاشها ومراجعتها، قبل صياغتها بشكل نهائي.

وطالب وزير الثقافة الموريتاني ختار ولد الشيباني، الذي شارك في اللقاء عن بعد، بضرورة تكييف الاستراتيجية مع البيئة الموريتانية، والمشاكل المطروحة للشباب الموريتاني، داعيا إلى تبادل الآراء والأفكار حتى تكون الاستراتيجية جاهزة وتتم صياغتها بطريقة جيدة.

وقدم الوزير شكره للخبراء الذين أشرفوا على مراجعة هذه الاستراتيجية، على ما بذلوه من جهود للخروج باستراتيجية وطنية للشباب الموريتاني، ستساهم في إعطائه المكانة اللائقة به، حسب تعبيره.

من جهته مدير المكتب الإقليمي اليونسكو بالرباط، كريم هنديلي، قدم خلال اللقاء عرضا حول مسودة مشروع الاستراتيجية، التي أشرف عليها خبراء من مكتبه، أبرز خلاله المحاور التي تضمنتها هذه الاستراتيجية.