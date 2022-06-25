وفاة مواطن موريتاني وإصابة اثنين آخرين في حادث سير بطنجة

لقي مواطن موريتاني مصرعه وأصيب اثنان آخران وصفت إصاباتهما بالبالغة، في حادث سير وقع في مدينة طنجة المغربية، بحسب ما أفادت مصادر خاصة لصحراء ميديا.

وقالت المصادر، إن الحادث وقع نتيجة سقوط شاحنة كبيرة بعد تضرر إحدى عجلاتها، على سيارة كانت تقل عائلة موريتانية قادمة من إسبانيا مرورا بالمغرب.

وأضافت المصادر، أن والد الأسرة توفي على الفور، فيما أصيب طفلان في الحادث ، وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات حيث يوجدان حاليا في العناية المركزة، ولم تتعرض والدة الأسرة لأي أذى جسدي.

وقال المستشار بالسفارة الموريتانية في المغرب، محمد مولود،

إن السفارة تواصلت مع السلطات الأمنية، التي باشرت التحقيقات في الحادث.

وأضاف في اتصال مع صحراء ميديا، أن الأطفال تعرضوا لإصابات بالغة، ويتلقيان العلاج حاليا في قسم الانعاش في مستشفى محمد الخامس في طنجة.

وأشار إلى أن والدة الأسرة تعاني بعض الآثار النفسية فقط، مؤكدا أن السفارة تتابع الأمر عن كثب.