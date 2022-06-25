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بدء تزويد مدينة لعيون بالماء من بحيرة أظهر

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 14 دقيقة

دشنت وزارة المياه والصرف الصحي اليوم السبت المكونة الثانية من مشروع أظهر التي تزود مدينة لعيون  عاصمة ولاية الحوض الغربي بالماء الصالح للشرب انطلاقا من بحيرة أظهر.

وتتألف هذه المكونة التي ستزود بالإضافة إلى مدينة لعيون قرى أم لحبال و أكجرت بالمياه الصالحة للشرب، من أنبوب نقل من الحديد المطاوع يبلغ قطره 400 مم وطوله 185 كلم ومحطة ضخ بسعة 216 متر مكعب للساعة و خط نقل كهربائي متوسط الجهد طوله 100 كلم، إضافة إلى خزان رئيسي سعته 1500 متر مكعب وخزانات فرعية تتراوح سعتها ما بين(250، و 100، و 50) متر مكعب.

وقال المنسق الوطني لمشروع تزويد المدن والقرى الشرقية بالماء الصالح للشرب انطلاقا من بحيرة أظهر، محمدو محمد محمود، إن الكلفة المالية لهذا المشروع بلغت ملياري أوقية جديدة بتمويل مشترك بين الدولة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

من جهته عمدة بلدية لعيون، أجه ولد الدي، فقد اعتبر أن هذا المشروع الاستراتيجي سينهي معاناة سكان بلدية لعيون بعد سنوات من العطش.

وطالب باتخاذ كافة الإجراءات المكملة كالشروع في إنشاء شبكة عصرية وبناء خزان إضافي على موقع مرتفع يمكن من وصول الماء إلى جميع أحياء المدينة و مد الشبكة الحضرية لتصل أطراف المدينة و حدود البلدية.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 14 دقيقة

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