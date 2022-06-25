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اعتماد مسطرة لإصدار جوازات السفر للمواطنين في الخارج

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

أعلنت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة في موريتانيا، عن اعتماد مسطرة لإصدار جوازات السفر لصالح المواطنين الموجودين في دول لا يوجد بها مركز لاستقبال المواطنين تابع للوكالة.

وقال البيان إن المسطرة المذكورة تبدأ برسالة من الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية في الدولة التي يوجد فيها صاحب الطلب تحيل فيها طلب المعني وتتضمن المعلومات التالية:

• رقمه الوطني للتعريف

• رقم هاتفه

• رقم واتساب المعني

• الرقم الوطني للتعريف وهاتف الشخص الذي سيكلفه صاحب الطلب بمتابعة طلبه واستلام جوازه عند الاقتضاء.

وأضافت أنه يستحسن للقيام بهذه المهمة اختيار ذي قرابة يمكن التحقق منها في السجل الوطني للسكان، مشيرةً إلى أنه في هذا الإطار سيجرى اتصال بمقدم الطلب عبر التطبيق المخصص لهذا الغرض، وعندما تخلص الدراسة إلى إمكانية إصدار الجواز، يتم إشعار المعني والشخص الذي كلفه هو نفسه بمتابعة طلبه من أجل استلام ترخيص بإصدار أمر تحصيل يسمح بدفع حقوق الطابع.

وأشارت إلى أن الطلبات التي خلصت الدراسة إلى عدم إمكانية القيام بها فسيتم إشعار أصحابها بذلك وتوجيههم إلى أحد المراكز الموجودة داخل الوطن أو خارجه.

وحثت الوكالة المواطنين على تفادي التعامل مع أي شخص ليس من ضمن الموظفين المكلفين بتنفيذ هذه المسطرة من قبل الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة”.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

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