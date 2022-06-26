الحوض الشرقي.. مدن جديدة تستفيد من مياه أظهر

أطلقت وزارو المياه والصرف الصحي أمس السبت مشروع تزويد مقاطعة جيكنى ومركز اعوينات أزبل الإداري، وقرية حاسي السالك بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من بحيرة أظهر.

وتضمن هذا المشروع المنفذ من طرف الدولة الموريتانية بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصاد والاجتماعي، توفير ووضع حوالي 85 كيلومترا من أنابيب الحديد المطاوع اقطارها تتراوح ما بين(200 إلى 150) ميليمترا، وبناء وتجهيز محطة صخ بسعة 43 مترا مكعبا للساعة.

كما يشمل المشروع وضع حوالي 35 كيلومتر من خطوط النقل الكهربائي وبناء وتجهيز 3 خزانات إحداها بمدينة جكني بسعة 500 متر مكعب والثانية بقرية “أدخين” التابعة لمقاطعة تمبدغة بسعة 25 متر مكعب والخزان الثالث يوجد في قرية “امارزيكه” بمقاطعة جيكني وسعته 25 مترمكعب .

وقال وزير المياه سيدي محمد ولد الطالب أعمر، إن مياه هذه بحيرة أظهر ذات جودة عالية، وقد تم نقلها من مسافات بعيدة، في إطار المرحلة الثانية من هذا المشروع الهيكلي لتزويد المدن الرئيسية والقرى الهامة في الحوضين بالمياه الصالحة للشرب.

من جهته المنسق الوطني لمشروع اظهر، محمدو ولد محمد محمود، فقد ذكر بأهمية هذا المشروع الذي سيوفر المياه لسكان هذه المناطق التي عانت لفترات طويلة من ندرة المياه الصالحة للشرب.

وبدوره أوضح مدير الصرف الصحي، السيد أحمد ولد ودادي، أن قطاع الصرف الصحي انجز خلال السنوات الثلاث الماضية 2615 منشأة للصرف الصحي على المستوى الوطني.

وكانت وزارة المياه والصرف الصحي أطلقت أمس المكونة الثانية من مشروع أظهر التي تزود مدينة لعيون عاصمة ولاية الحوض الغربي بالماء الصالح للشرب انطلاقا من بحيرة أظهر.