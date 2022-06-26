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أخباررياضة

كأس العرب للشباب.. موريتانيا تواجه السعودية والعراق

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات

أسفرت قرعة كأس العرب لأقل من 20 سنة، والتي ستحتضنها المملكة العربية السعودية، عن وقوع المنتخب الموريتاني ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه السعودية والعراق.

وبالنسبة لبقة منتخبات المخرب العربي فجاءت في عدة مجموعات ، حيث وقع المنتخب المغربي المغربي في المجموعة السادسة، إلى جانب كل من فلسطين والسودان.

فيما جاء الجزائر في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من لبنان وليبيا، وأوقعت القرعة المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة إلى جانب جيبوتي و البحرين.

وتنظم البطولة في الفترة مابين 20 من شهر يوليو المقبل، وحتى الخامس من شهر أغسطس، في مدينة أبها السعودية.

وتم تنظيم النسخة الماضية في مصر صيف العام الماضي، وانتهت بتتويج المنتخب السعودي بعد فوزه على الجزائر في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات

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