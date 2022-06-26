أطار.. وفاة مواطن غرقا في أحد أحياء المدينة

لقي مواطن موريتاني حتفه غرقا ليل السبت/الأحد، في إحدى البرك التي خلفتها الأمطار الأخيرة، بحي أمبارك وأعماره، بمدينة أطار عاصمة ولاية آدرار شمالي موريتانيا.

وقدمت السلطات الإدارية في الولاية باسم الرئيس الموريتاني لأسرة الضحية المدعو السالك ولد أمبارك، الذي توفي ليل الأحد/السبت، غرقا في (أقوجي أهل عبد الله) في المدينة.

وسجلت السلطات الموريتانية خلال الأيام الأخيرة عدة وفيات معظمها ناتج عن حالات غرق جراء الأمطار الأخيرة التي شهدتها مناطق واسعة من موريتانيا.

وسبق أن وجهت السلطات تحذيرات للسكان في الداخل بضرورة توخي الحذر خلال موسم الأمطار، وضروة الانتباه للأطفال بوصفهم أكثر الأشخاص المعرضين للغرق في البرك المنتشرة في الداخل.