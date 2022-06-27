App Store
أخبارافريقياالساحل

موريتانيا.. لقاء دولي حول التنمية وحقوق الإنسان بالساحل

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

انطلقت اليوم الاثنين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أشغال ملتقى دولي حول التنمية، الحكامة، حقوق الإنسان.. في منطقة الساحل، تنظمه الحكومة الموريتانية بالتعاون مع البرلمان الأوروبي.

الملتقى الذي يستمر على مدى يومين، تتخلله جملة من المحاضرات والعروض حول تاريخ التحديات الأمنية وظواهر العنف والجريمة في منطقة الساحل، والحكامة واللامركزية في هذه المنطقة، وواقع، البيئية والمصادر التنموية والنزاعات فيها.
ويعمل الملتقى على استكشاف الواقع الأمني والتنموي في منطقة الساحل، وتوفير معطيات دقيقة حول وضعية أمن السكان فيها.

وستتيح المعطيات الأمنية والتنموية التي سيخرج بها الملتقى حول منطقة الساحل، للاتحاد الأوروبي ودول المنطقة وشركائها في التنمية فرصة لبناء استراتيجية تشاركية بناء على هذه المعطيات.

اللقاء الذي حضره الرئيس الموريتاني وبعض أعضاء الحكومة، يحمل عنوان “الساحل: التنمية، الحكامة، حقوق الإنسان.. من أجل أمن شعوب الساحل”، ويتضمن اليوم الأول عروضا من قبل بعض الخبراء في مجالات التنمية وحقوق الانسان.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

مقالات ذات صلة

العيسى يزور كمبوديا وملكها يشيد بجهود الرابطة

منذ 3 ساعات

موريتانيا.. وزارة التعليم العالي تنظم ورشة حول علوم « النانو »

منذ 4 ساعات

مركز فلكي يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى

منذ 7 ساعات

رئيس النيجر: نهاية بوكو حرام أصبحت وشيكة

منذ 10 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى