موريتانيا.. وزارة التعليم العالي تنظم ورشة حول علوم « النانو »

أطلقت الحكومة الموريتانية اليوم الاثنين، في العاصمة نواكشوط، الورشة الدولية الأولى حول علوم وتكنولوجيا النانو، تنظمها كلية العلوم والتقنيات بجامعة نواكشوط العصرية، وحضرها عدد من العلماء والأساتذة والباحثين الدوليين المتخصصين في المجال.

وقال وزير التعليم والبحث العلمي، محمد الأمين ولد آبي ولد الشيخ الحضرمي، إن هذه الورشة الأولى من نوعها في موريتانيا تهدف إلى « إعطاء الفرصة للباحثين الوطنيين المهتمين بهذه التقنية وكذلك طلاب الدراسات العليا لمناقشة آخر ما توصلت إليه الأبحاث في هذا الميدان ».

وأضاف الوزير أن هذه الورشة، ستتخلها « محاضرات متخصصة يقدمها مدعوون من جامعات عالمية من المملكة المتحدة ، السنغال، تونس، المملكة العربية السعودية و فرنسا، بالإضافة إلى بعض الباحثين من مراكز الأبحاث الوطنية ».

وأشار إلى أن المسؤولية « الملقاة على عاتق قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تحتم عليه العمل على كل ما من شأنه تطوير البحث العلمي وتوفير الوسائل الضرورية للنهوض به، وذلك لما لهذا القطاع الحيوي من أهمية بالغة » وفق تعبيره.

ويعرف علم « النانو » أنه العلم التطبيقي الذي يدرس معالجة المواد على المقياس الجزيئي والمقياس الذري، وبهذا يُعَد علم « النانو » إحدى مجالات علم المواد مثل الفيزياء والهندسة الميكانيكية بالإضافة إلى الهندسة الكيميائية أو الهندسة الطبية الحيوية.