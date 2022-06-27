App Store
أخبار

تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا في نواكشوط

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ال 24 ساعة الماضية، و 8 حالات شفاء.

وأشارت الوزارة إلى أن أن عدد الحالات النشطة من فيروس كورونا وصل إلى 235 حالة.

وبينت الوزارة في نشرتها اليومية حول الوضعية الوبائية، أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 901 فحصا على عموم البلاد، منها 772 فحصا سريعا (TDR) و 129 فحصا للحمض النووي (PCR).

و وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 59494، من بينها 58277، حالة شفاء و 982 حالة وفاة.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

مقالات ذات صلة

وزير الاقتصاد: 55 من محفظة المشاريع في موريتانيا متعثرة 

منذ 5 ساعات

العيسى يزور كمبوديا وملكها يشيد بجهود الرابطة

منذ 8 ساعات

موريتانيا.. وزارة التعليم العالي تنظم ورشة حول علوم « النانو »

منذ 9 ساعات

موريتانيا.. لقاء دولي حول التنمية وحقوق الإنسان بالساحل

منذ 10 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى