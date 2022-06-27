تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ال 24 ساعة الماضية، و 8 حالات شفاء.

وأشارت الوزارة إلى أن أن عدد الحالات النشطة من فيروس كورونا وصل إلى 235 حالة.

وبينت الوزارة في نشرتها اليومية حول الوضعية الوبائية، أنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 901 فحصا على عموم البلاد، منها 772 فحصا سريعا (TDR) و 129 فحصا للحمض النووي (PCR).

و وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 59494، من بينها 58277، حالة شفاء و 982 حالة وفاة.