الأرصاد الجوية تتوقع هطل أمطار في جنوب موريتانيا

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أنها تتوقع هطل أمطار “خفيفة”، اليوم الثلاثاء، على مناطق أقصى جنوب موريتانيا.

وقالت الهيئة افي نشرتها الجوية إن الحالة العامة للطقس اليوم الثلاثاء، ستتميز أن تحتفظ الجبهة المدارية بوضعية منخفضة على كيديماغه و جنوب الحوض الشرقي.

وستكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شمالية غربية على عموم التراب الوطني مع رؤية متأثرة بفعل الأتربة على تيرس الزمور و إينشيري و آدرار و تكانت، في حين ستبقى درجات الحرارة

في حين ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا على اترارزة و لبراكنة و على شرق تكانت.

وعلى مستوى مدينة انواكشوط ستكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة من شمالية إلى شمالية شرقية، بينما ستكون الرؤية عموما جيدة و السماء ستكون صافية إلى قليلة الغيوم.

أما وضعية البحر فستكون قليلة الإضطراب إلى مضطربة على طول الساحل مع تموج بحري قادم من القطاع الشمالي الغربي، في حين سيتراوح علو موجه البحري ما بين 0.5 إلى 2.5 متر.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى المتوقعة خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة بإذن الله تعالى :

بئر أم اكرين…………………………………..16-36

إزويرات………………………………………….20-37

أوجفت…………………………………………..28-44

شنقيط…………………………………………..24-40

أطار……………………………………………….26-43

وادان……………………………………………..25-41

اكجوجت…………………………………………28-44

انواذيبو…………………………………………..19-27

انواكشوط……………………………………..26 -37

بوتيلميت………………………………………28 -44

ألاك……………………………………………….27-44

مقطع لحجار………………………………….28-44

بوكى…………………………………………….27-44

روصو……………………………………………24-42

كيهيدي…………………………………………27-42

مقامه…………………………………………..27-40

إمبود…………………………………………….28-41

سيلبابي………………………………………..27-38

كيفه……………………………………………..29-42

كنكوصه……………………………………….28-40

باركيول………………………………………..29-42

تجكجه………………………………………….27-42

تيشيت…………………………………………29-44

لعيون………………………………………….29-41

النعمة…………………………………………29-39

ولاته…………………………………………..29-41