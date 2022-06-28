الإعلان عن حالة وفاة بين الحجاج الموريتانيين

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة بين الحجاج الموريتانيين، في المدينة المنورة، مقدمة التعازي إلى ذويها.

وقالت الوزارة إن حالة الوفاة كانت طبيعية، وتتعلق بسيدة تدعى تسلم بنت أبي، كانت تعاني مسبقا من مضاعفات مرض القلب، وافاها الأجل اليوم بعد تأديتها صلاة الصبح في المسجد النبوي الشريف.

وأضافت أن وزير الشؤون الإسلامية وفريق طبي وممثل عن القنصلية الموريتانية بجدة، أشرفوا على تجهيزها بحضور ابنها الذي كان يرافقها.