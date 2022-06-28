App Store
أخبار

الإعلان عن حالة وفاة بين الحجاج الموريتانيين

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة بين الحجاج الموريتانيين، في المدينة المنورة، مقدمة التعازي إلى ذويها.

وقالت الوزارة إن حالة الوفاة كانت طبيعية، وتتعلق بسيدة تدعى تسلم بنت أبي، كانت تعاني مسبقا من مضاعفات مرض القلب، وافاها الأجل اليوم بعد تأديتها صلاة الصبح في المسجد النبوي الشريف.

وأضافت أن وزير الشؤون الإسلامية وفريق طبي وممثل عن القنصلية الموريتانية بجدة، أشرفوا على تجهيزها بحضور ابنها الذي كان يرافقها.

 

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات

مقالات ذات صلة

تمويل سعودي بـ 100 مليون دولار لتزويد كيفه بالماء

منذ 6 ساعات

الأرصاد الجوية تتوقع هطل أمطار في جنوب موريتانيا

منذ 9 ساعات

ولد أبتي: «عزيز» متهم بجرائم من الحق العام .. وعليه تبرير مصدر أمواله 

منذ 23 ساعة

تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

منذ يوم واحد
زر الذهاب إلى الأعلى