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أخباررياضة

قائد المنتخب الموريتاني ينضم إلى أولمبياكوس اليوناني

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أعلنت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن مهاجم المنتخب الموريتاني لكرة القدم  أبـو بـكـر كـامـارا انتقل  إلى  نـادي أولـمبـيـاكـوس الـيـونـانـي، فـي عـقـد يـمـتـد لـمـدة ثـلاثـة مـواسـم. 

وكان مهاجم المنتخب الموريتاني المتألق، وقائد الفريق،  يلعب في صفوف نادي آريس ساولونيكا اليوناني في الموسم الماضي.

وسيشارك أولـمبـيـاكـوس الـيـونـانـي في الأدوار التمهيدية المؤهلة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال موقع كوورة إنه في حال تأهل الفريق اليوناني سيكون كامارا أول لاعب موريتاني يشارك بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات

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