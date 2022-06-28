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موريتانيا.. الحزب الحاكم يدعو لدورة استثنائية لمجلسه الوطني

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
سيدي محمد ولد الطالب أعمر، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم

دعا رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، سيدي محمد ولد الطالب أعمر، أعضاء المجلس الوطني للحزب إلى حضور دورة استثنائية للمجلس. 

وستنعقد الدورة يوم الأحد القادم 03 يوليو 2022، العاشرة صباحا بقصر المؤتمرات، وفق ما جاء في نص الدعوة.

وبحسب المصدر ذاته، سيتمحور جدول الأعمال حول دراسة الوضعية السياسية. 

وجاء في نص الدعوة أنه “نظرا لأهمية القضايا التي ستتم مناقشتها فإن حضور جميع الأعضاء ضروري”.

وتأتي الدعوة في ظرف استقالات داخلية شهدها الحزب، بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيسه، أثار استياء واسعا، لكن رئيس الحزب نفى نسبة التسجيل له. 

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

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