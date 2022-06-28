App Store
أخبار

موريتانيا .. اختتام  ملتقى دولي خصص لقضايا الساحل 

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال افتتاح الملتقى

 اختتمت مساء اليوم الثلاثاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أشغال ملتقى دولي نظم من طرف الحكومة الموريتانية بالتعاون مع البرلمان الأوروبي، تحت عنوان : «الساحل: التنمية، الحكامة، حقوق الإنسان.. من أجل أمن شعوب الساحل». 

وتابع المشاركون في الملتقى، خلال يومين، العديد من المحاضرات والعروض حول تاريخ التحديات الأمنية، وظواهر العنف والجريمة في منطقة الساحل، والحكامة واللامركزية في هذه المنطقة، وواقع البيئة والمصادر التنموية والنزاعات فيها.

وخصص الملتقى لاستكشاف  الواقع الأمني والتنموي في منطقة الساحل ، وتوفير معطيات دقيقة حول وضعية أمن السكان فيها

وقال  الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج العالية بنت منكوس خلال إشرافها على اختتام الملتقى أن هذا اللقاء يأتي بعد يومين حافلين بالعروض والحوارات البناءة، لتشخيص رهانات الأمن وظواهر العنف والجريمة في منطقة الساحل، والتحديات البيئية في علاقاتها بالصراعات، وكذا الدور المنوط بالحكامة واللامركزية في رفع تلك التحديات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، وفق نقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).

وقالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في الساحل، آمانيلا ديل رى أن اللقاء شكل فرصة لبحث حلول التحديات الآنية في منطقة الساحل.

وأضافت أن من ضمن الإشكالات التي تم التطرق لها، التعايش السلمي بالمنطقة، وإشكالية المرأة في الساحل بصفتها ضحية، وفاعلا اجتماعيا هاما لاستتباب الأمن بالمنطقة.

وبينت أن اللقاء شكل فرصة، كذلك للحديث عن الاشكالات الجوهرية بالمنطقة، خصوصا الإرادة السياسية فيما بخص إدارة المصادر ولا مركزية التنمية.

من جانب آخر، قالت  ماريا آرينا بيل ، عضو البرلمان الأوروبي، أن هذا اللقاء شملَ العديد من المواضيع الهامة، وشكل فرصة للتعريف بالواقع المعيشي للمنطقة في الأزمات الأمنية بمنطقة الساحل.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

مقالات ذات صلة

موريتانيا.. الحزب الحاكم يدعو لدورة استثنائية لمجلسه الوطني

منذ 6 ساعات

قائد المنتخب الموريتاني ينضم إلى أولمبياكوس اليوناني

منذ 8 ساعات

موريتانيا.. تسجيل 75 إصابة جديدة بكورونا

منذ 9 ساعات

تمويل سعودي بـ 100 مليون دولار لتزويد كيفه بالماء

منذ 14 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى