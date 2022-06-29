السنغال.. مصرع 14 مهاجرا في حريق نشب في مركبهم

أعلنت السلطات السنغالية، أمس الثلاثاء، مصرع ما لا يقل عن 14 مهاجرًا لقوا مصرعهم في حريق نشب في مركبهم جنوب البلاد.

وقال دافيد دياتا رئيس بلدية كافونتين في إقليم كازاماس: “حتى الآن انتشلنا 14 جثة.. هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع”، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

من جهته، أوضح بوراما فابوريه كبير ممرضي المدينة: “لدينا أيضًا 21 جريحًا أصيب أربعة منهم بحروق من الدرجة الثانية”.

ونجا نحو 90 شخصًا من بين 140 كانوا على متن المركب، وحددت السلطات المحلية هوياتهم، إلا أن عمليات البحث ستتواصل الأربعاء في محاولة للعثور على المفقودين على ما أكد رئيس البلدية.

وأوضح رئيس البلدية: “كان على متن المركب مواطنون من غينيا ونيجيريا وغامبيا والسنغال”.

وأضاف دياتا: “يقول الناجون إن الحريق اندلع بسبب شخص كان يدخن سيجارة على مقربة من خزان للوقود”، مشيرًا إلى أن الشرطة فتحت تحقيقًا، وقال مرارًا “أنا مصدوم، الأمر مأساوي”.

وشدد “دياتا” على أن أجهزة الإسعاف والشرطة والبحرية تقع على بعد عشرات الكيلومترات وأن أقرب مستشفى إلى مكان الحادث يقع على بعد أكثر من مئة كيلومتر من المدينة وقد نقل إليه الأشخاص الذين يعانون إصابات بالغة.