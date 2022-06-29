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موريتانيا.. إصابة منقبين عن الذهب بحروق في منطقة “ازكوله”

صورة أحمد كلي بدي أحمد كلي بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
أرشيف ـ منقبون عن الذهب في الصحاري الموريتانية

وصل منقبان  إلى المركز الصحي بمقاطعة بير أم اكرين، في ولاية تيرس الزمور شمالي موريتانيا، لتلقي العلاج بعد إصابتهما بحروق في بئر للتنقيب في منطقة ازكوله داخل الأراضي الموريتانية.

وقال مراسلصحراء ميديافي ازويرات، إن منقبين عن الذهب كانا يوقدان نارا داخل مقلع للذهب، فسقطت عليهما قنينة من البنزين، لتشتعل النيران، ما تسبب في إصابتهما بحروق متفاوتة الخطورة.

وأضاف المراسل، أن المنقبين نقلا في سيارة إسعاف عسكرية تابعة للثكنة العسكرية في عين بنتيلي، ليتم نقلهما إلى بير أم اكرين من أجل تلقي العلاج.

ويشكل التنقيب الأهلي عن الذهب أحد الأنشطة التي تعرف إقبالا كبيرا في موريتانيا، وتدر مداخيل كبيرة على الدولة، وفق البنك المركزي.

ومنذ عام 2018، تسمح السلطات الموريتانية بالتنقيب يدوياً عن الذهب السطحي في مناطق واسعة من شمالي البلاد.

ويواجه المنقبون عن الذهب السطحي شمالي موريتانيا مخاطر متعددة، بينها الانهيارات التي تحدث من حين لآخر للحفر العميقة التي يحفرونها للبحث عن الذهب التي كثيرا ما تتسبب في وفيات وإصابات.

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صورة أحمد كلي بدي أحمد كلي بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

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