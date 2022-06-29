موريتانيا تفوز بثلاث ميداليات في الأولمبياد الأفريقي للرياضيات

أحرزت موريتانيا في الأولمبياد الأفريقي للرياضيات التي نظمت في المغرب، ثلاث ميداليات واحدة فضية واثنتين برونزيتين.

وقالت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، إن الفريق الذي مثل موريتانيا المكون من 3 تلاميذ تمكن من الفوز بثلاث ميداليات في مسابقات الدورة التاسعة والعشرين من الأولمبياد الأفريقي للرياضيات التي نظمت في المغرب ما بين 19 حتى 28 يونيو.

وتمكن التلميذ الشيخ باي الدحه خليفة من ثانوية الامتياز 1 بنواكشوط من الفوز بمدالية فضية، فيما حصل كل من محمد محمود محمد آبه من ثانوية الامتياز 2، وأيوب وأيوب عبد الله إبراهيم من ثانوية الامتياز 1 بنواكشوط، ميدالية برونزية

وقالت الوزارة إن فوز فريق موريتانيا بثلاث ميداليات يعتبر “ثمرة للجهود التي قامت بها وزارة التهذيب في مواكبة تدريب الفريق ووضعه في ظروف مناسبة لخوض منافسات الأولمبياد الإفريقي للرياضيات التي تشارك فيه بلادنا لأول مرة”.