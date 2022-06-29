شركة شنقيتل تنظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم

أطلقت شركة شنقيتل أمس الثلاثاء ، يوما مفتوحا للتبرع بالدم، بالتعاون مع المركز الوطني لنقل الدم وجمعية بسمة وأمل.

وتهدف الحملة المنظمة تحت شعار (تبرع بدمك لإنقاذ الأرواح) إلى زيادة الوعي بالتحديات التي يواجهها المرضى، ولفت الانتباه إلى الحاجةالمستمرة للتبرع بالدم بشكل دوري، بالإضافة إلى تشجيع الأشخاص، وخاصة موظفي الشركة للتبرع بالدم، وتلبية الحاجة المتزايدة للدم فيمستشفيات نواكشوط.

وقال المدير العام للشركة هاني عربي علي كرار في كلمة له إن هذا اليوم يأتي استشعارا بالمسؤولية المجتمعية للشركة ومساهمة منها فىدعم برنامج التبرع بالدم ولتسليط الضوء على الإسهام الحيوي الذي يقدمه المتبرعون بالدم تطوعا.

وأكد أن شركة شنقيتل بطواقمها المختلفة تدعم وبكل شرف هذا اليوم الصحي المفتوح وتدعو كافة الخيرين , للتبرع بالدم من أجل دعمالمنظومة الصحية وتأمين البنك الوطني للدم وإنقاذ آلاف الأرواح من الموت.

وأوضح المدير العام أنه انطلاقا من هذا المبدأ الإنساني تأتي هذه الشراكة مع المركز الوطني لنقل الدم وجمعية بسمة وأمل، تجسيدا لروحالمبادرة والعطاء وخدمة للطاقم الصحي في البلد.

وأضاف “إننا اليوم فخورون بهذه الشراكة المثمرة التي تحيي سنة التطوع والإيثار“.

وشكر المدير العام كل من ساهم في هذا المجهود القيم، ويخص بالذكر الجهات الرسمية والإدارية على مستوى ولاية انواكشوط الغربيةوالمجتمع المدني ممثلا في جمعية بسمة وأمل، كما قدم شكره لكافة عمال شنقيتل الذين لبوا النداء مستحضرين بذلك روح الانتماء الوطنيوالإنساني.، وفق تعبيره.