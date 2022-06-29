موريتانيا.. وزارة الصحة تدعو للحيطة بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

دعت وزارة الصحة في موريتانيا، المواطنين إلى اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر والتقيد بالإجراءات الوقائية، بعد ارتفاع الإصابات بكورونا في الأيام الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن «إن الأغلبية الغالبة من الإصابات هي من دون أعراض أو بأعراض خفيفة و أن غالب الحالات القليلة المحجوزة التى ترتبت عليها وفاة راجعة كلها لتعقيدات صحية سابقة على الإصابة بكوفيد».

وأضافت أن استقراء «الخلاصات الدورية لحالات الإصابة بكوفيد أظهرت تزايدا فى أعداد الإصابات خصوصا خلال الأسبوع 21-28 يونيو الجاري».

وطالبت الوزارة من المواطنين والمقيمين «بأخذ التطعيم و خصوصا المصابين بالأمراض المزمنة و المسنين الذين لم يأخذوا التطعيم أو مضت ستة أشهر على آخر جرعة تطعيم أخذوها».

وكانت الوزارة قد أعلنت تسجيل 75 إصابة، أمس الثلاثاء، في ارتفاع لمنحنى الإصابات في البلاد بدأ الأسبوع الجاري، حيث سجلت قبل يومين 43 إصابة بفيروسكورونا.