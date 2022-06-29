وزارة الإسكان تعلن انتهاء الأشغال في 4 منشآت تعليمية

انتهت الأشغال في 4 منشآت تعليمية وشبابية، ضمن المراحل الأخيرة لتصفية الأشغال المتعثرة على مستوى قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وفق الوزارة.

وخلال الأسابيع الماضيه انتهت الأشغال في مدرستين تعثرت فيهما الأشغال منذ 2012، إحداهما في مدينة النعمة والأخرى في مدينة لعيون، كما انتهت الأشغال في دارين للشباب تعثرت فيهما الأشغال منذ 2013؛ إحداهما في مدينة لعيون والأخرى في مدينة كيفة.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في اجتماع الـ 14 دجمبر 2021 بالقصر الرئاسي، حيث أكد على أن وتيرة تنفيذالمشاريع لم تعد مقبولة على الإطلاق وأنه لابد، وعلى الفور، من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوز العقبات الراهنة ومنع تجددها مستقبلا.

وألزم ولد الغزواني الحكومة بالتطبيق الصارم للقانون، خاصة ما يتعلق منه، بالإنذارات والعقوبات، بل وبفسخ العقود عند الاقتضاء والإدراج في اللوائح السوداء، وتكثيف المتابعة والمراقبة على الشركات المنفذة ميدانيا.

وأنهى قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الأشغال في نحو 800 فصل دراسي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أي ما يعدل نحو100 مدرسة مكتملة، فيما تستمر الأشغال في نحو 800 فصل دراسي.