App Store
أخبار

وزارة الإسكان تعلن انتهاء الأشغال في 4 منشآت تعليمية

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

انتهت الأشغال في 4 منشآت تعليمية وشبابية، ضمن المراحل الأخيرة لتصفية الأشغال المتعثرة على مستوى قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وفق الوزارة.

وخلال الأسابيع الماضيه انتهت الأشغال في مدرستين تعثرت فيهما الأشغال منذ 2012، إحداهما في مدينة النعمة والأخرى في مدينة لعيون، كما انتهت الأشغال في دارين للشباب تعثرت فيهما الأشغال منذ 2013؛ إحداهما في مدينة لعيون والأخرى في مدينة كيفة.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في اجتماع الـ 14 دجمبر 2021 بالقصر الرئاسي، حيث أكد على أن وتيرة تنفيذالمشاريع لم تعد مقبولة على الإطلاق وأنه لابد، وعلى الفور، من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوز العقبات الراهنة ومنع تجددها مستقبلا.

وألزم ولد الغزواني الحكومة بالتطبيق الصارم للقانون، خاصة ما يتعلق منه، بالإنذارات والعقوبات، بل وبفسخ العقود عند الاقتضاء والإدراج في اللوائح السوداء، وتكثيف المتابعة والمراقبة على الشركات المنفذة ميدانيا.

وأنهى قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي الأشغال في نحو 800 فصل دراسي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أي ما يعدل نحو100 مدرسة مكتملة، فيما تستمر الأشغال في نحو 800 فصل دراسي.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

مقالات ذات صلة

موريتانيا.. وزارة الصحة تدعو للحيطة بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

منذ 4 ساعات

بعد وفاة الحاجة الموريتانية.. السلطات تبعث رسائل الطمأنة

منذ 4 ساعات

شركة شنقيتل تنظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم

منذ 4 ساعات

موريتانيا تفوز بثلاث ميداليات في الأولمبياد الأفريقي للرياضيات

منذ 4 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى