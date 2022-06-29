موريتانيا.. تعيينات جديدة في «سنيم»

أجرت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم» اليوم الأربعاء، تعيينات جديدة ، كما أعلنت عن استحداث إدارة جديدة في هيكلتها.

فبموجب مذكرات أطلعت عليها “صحراء ميديا” عين المدير السابق للمصادر البشرية يسلم ولد الحسن مديرا للمحروقات، ليحل محله السعد معينيه ولد الشيخ محمد فاضل.

وحسب نفس المذكرات فقد عين المصطفى ولد الشيخ ولد حمبوب مديرا للمشتريات واللوجستيك، والهلال ولد باب مديرا ماليا، كما تم تعيين محمد ولد ادياه مديرا ماليا واديالو محمد الحبيب مديرا للمشاريع.

كما عين أحمد ولد محمد أحمد مديرا للصفقات والمصادر الخارجية، وهي الإدارة التي استحدثت في إطار هذه الإجراءات.

وكلفت الإدارة الجديدة بمهام تتمثل في إطلاق وتمرير عقود المشاريع وعقود الاستثمار الأخرى، وتسيير شركات المقاولة، والتكفل بالمساعدة التقنية.