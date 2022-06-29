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موريتانيا.. 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا في نواكشوط

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بالمقابل، سجلت الوزارة 8 حالات شفاء جديدة، فيما لم تسجل حالة وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتوصلت الوزارة لهذه النتائج بعد إجراء 1209 فحوصات، من بينها 1063 فحصا سريعا، و 146 فحصا مخبريا. 

وتتوزع الإصابات الجديدة في المناطق التالية

تمبدغة                   1

كبني                      1

باركيول                 2

الاك                       3

بابابي                    1

بوكي                     2

مقطع لحجار          3

المذرذرة                1

انتيكان                  2

أوجفت                  3 

أطار                      9

شنقيطي               1

الشامي                 1

تجكجة                 4

سيلبابي                2

بير ام غرين          2

الزويرات               4

اكجوجت             10

لكصر                    5  

السبخة                 3

تفرغ زينه             16

دار النعيم             12

تيارت                  15

توجونين               3

عرفات                  1

الرياض                 1  

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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