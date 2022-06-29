موريتانيا.. 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بالمقابل، سجلت الوزارة 8 حالات شفاء جديدة، فيما لم تسجل حالة وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتوصلت الوزارة لهذه النتائج بعد إجراء 1209 فحوصات، من بينها 1063 فحصا سريعا، و 146 فحصا مخبريا.

وتتوزع الإصابات الجديدة في المناطق التالية

تمبدغة 1

كبني 1

باركيول 2

الاك 3

بابابي 1

بوكي 2

مقطع لحجار 3

المذرذرة 1

انتيكان 2

أوجفت 3

أطار 9

شنقيطي 1

الشامي 1

تجكجة 4

سيلبابي 2

بير ام غرين 2

الزويرات 4

اكجوجت 10

لكصر 5

السبخة 3

تفرغ زينه 16

دار النعيم 12

تيارت 15

توجونين 3

عرفات 1

الرياض 1