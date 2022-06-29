موريتانيا.. 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
بالمقابل، سجلت الوزارة 8 حالات شفاء جديدة، فيما لم تسجل حالة وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وتوصلت الوزارة لهذه النتائج بعد إجراء 1209 فحوصات، من بينها 1063 فحصا سريعا، و 146 فحصا مخبريا.
وتتوزع الإصابات الجديدة في المناطق التالية
تمبدغة 1
كبني 1
باركيول 2
الاك 3
بابابي 1
بوكي 2
مقطع لحجار 3
المذرذرة 1
انتيكان 2
أوجفت 3
أطار 9
شنقيطي 1
الشامي 1
تجكجة 4
سيلبابي 2
بير ام غرين 2
الزويرات 4
اكجوجت 10
لكصر 5
السبخة 3
تفرغ زينه 16
دار النعيم 12
تيارت 15
توجونين 3
عرفات 1
الرياض 1