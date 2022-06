وزير الخارجية الأمريكي: موريتانيا تحرز تقدما في مجال حقوق الإنسان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن موريتانيا تحرز تقدما في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها تعتبر شريك رئيسيا في الأمن الإقليمي.

وعقد وزير الخارجية الأمريكي مباحثات مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد.

ونشر حساب بلينكن على موقع تويتر تغريده بشأن اللقاء.

وجاء في التغريدة أن الولايات المتحدة تدعم جهود موريتانيا لزيادة الأمن الغذائي.

Met with Foreign Minister @MS_Merzoug on the sidelines of the @NATO Summit in Madrid. Mauritania is making progress on human rights and is a key partner on regional security. We also support its efforts to increase food security. Our continued cooperation is key. pic.twitter.com/8Cdb2aOO4m

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 29, 2022