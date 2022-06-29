App Store
أخبار

وزير الخارجية الأمريكي: موريتانيا تحرز تقدما في مجال حقوق الإنسان

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 دقائق

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن موريتانيا تحرز تقدما في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها تعتبر  شريك رئيسيا في الأمن الإقليمي.

وعقد وزير الخارجية الأمريكي مباحثات مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد.

ونشر حساب بلينكن على موقع تويتر تغريده بشأن اللقاء.

وجاء في التغريدة أن الولايات المتحدة تدعم جهود موريتانيا لزيادة الأمن الغذائي.

 

وانطلقت أمس  الثلاثاء أعمال القمة الـ 32 لحلف شمال الأطلسي “الناتو” بمأدبة عشاء أقامها ملك إسبانيا فيليب السادس على شرف القادة، في القصر الملكي بالعاصمة مدريد.

ويحضر القمة رؤساء دول وحكومات 41 دولة من أصل 44 دولة مشاركة، فضلا عن وزراء الخارجية والدفاع.

 

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 دقائق

مقالات ذات صلة

موريتانيا.. تعيينات جديدة في «سنيم»

منذ ساعتين

مكتبة اقرأ معي تناقش كتاب “السلطة التشريعية في النظام الموريتاني”

منذ 8 ساعات

وزارة الإسكان تعلن انتهاء الأشغال في 4 منشآت تعليمية

منذ 9 ساعات

موريتانيا.. وزارة الصحة تدعو للحيطة بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

منذ 9 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى