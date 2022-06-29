مبعوثة الاتحاد الأوروبي في الساحل: غزواني يمتلك «رؤية واضحة» حول المنطقة

قالت المبعوثة الأوروبية الخاصة للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل الأفريقي، آمانيل دل ري، إن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يمتلك رؤية واضحة حول مختلف القضايا المتعلقة بمنطقة الساحل.

وأضافت المسؤولة الأرووبية، بعيد لقاء جمعها بالرئيس الموريتاني،ظهر اليوم، إنها تعلمت الكثير من ولد الغزواني ، ومكنها من الإطلاع بشكل جيد على واقع المنطقة من خلال شرحه لأوضاعها وفهمه الذي وصفته بالعميق للتحديات التي تواجهها المنطقة والاستراتيجيات التي يجب اتباعها سبيلا للوصول لآفاق مستقبلية واعدة، وفق تصريحات نقلتها الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).

وأضافت المسؤولة أن الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكا لموريتانيا ولدول الساحل بصفة عامة، مشيرة إلى أن توجيهات ونصائح الرئيس الموريتاني «مهمة جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي لكي يكون على دراية كاملة بأوضاع المنطقة ويتدخل بالتالي بما يتناسب مع هذه الأوضاع»، وفق قولها.

ونقل المصدر ذاته عن المسؤولة الأوروبية قولها إن هذا اللقاء «أعطاها فرصة للاطلاع بعمق على واقع منطقة الساحل وجميع المواضيع المتعلقة بموريتانيا».

وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، قد استقبل ظهر اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي في الساحل، آمانيل دل ري.

وجرى اللقاء بحضور مدير ديوان رئيس الجمهورية، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ود يحيى ولد كبد، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، والسفير، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، جون كويليم.