السعودية تقرض موريتانيا 300 مليون دولار أمريكي لدعم الميزانية العامة

أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، أنها صادقت على اتفاقية قرض لدعم الميزانية العامة ،بين السعودية وموريتانيا.

وتبلغ قيمة القرض المقدم من طرف الصندوق السعودي للتنمية 300 مليون دولار امريكي، أي ما يعادل حوالي 10 مليارات 920 مليون أوقية جديدة.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن القرض الحالي يأتي «تكميلا للمبادرات المتخذة في إطار إعادة هيكلة ديوننا، وسيمكن من دعم جهود الحكومة للإصلاحات في مجال المالية العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدام»

وأضاف المصدر ذاته أن القرض سيسدد على مدى فترة 20 سنة من ضمنها 8 سنوات كفترة إمهال، مع دفع تكلفة للقرض بواقع %1 سنويا على مبلغ القرض غير المسدد.