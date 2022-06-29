App Store
أخبار

السعودية تقرض موريتانيا 300 مليون دولار أمريكي لدعم الميزانية العامة

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية عثمان مامادو كان

أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، أنها صادقت على اتفاقية قرض لدعم الميزانية العامة ،بين السعودية وموريتانيا. 

وتبلغ قيمة القرض المقدم من طرف الصندوق السعودي للتنمية 300  مليون دولار امريكي، أي ما يعادل حوالي 10 مليارات  920 مليون أوقية جديدة. 

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن القرض الحالي يأتي  «تكميلا للمبادرات المتخذة في إطار إعادة هيكلة ديوننا، وسيمكن من دعم جهود الحكومة للإصلاحات في مجال المالية العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدام»

 وأضاف المصدر ذاته أن القرض سيسدد  على مدى فترة 20 سنة من ضمنها 8 سنوات كفترة إمهال، مع دفع تكلفة للقرض بواقع %1 سنويا على مبلغ القرض غير المسدد.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

مقالات ذات صلة

الحكومة تصدق على مشروع قانون يعيد تنظيم مهنة التوثيق

منذ 3 ساعات

مبعوثة الاتحاد الأوروبي في الساحل: غزواني يمتلك «رؤية واضحة» حول المنطقة

منذ 4 ساعات

وزير الخارجية الأمريكي: موريتانيا تحرز تقدما في مجال حقوق الإنسان

منذ 4 ساعات

موريتانيا.. 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا

منذ 6 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى