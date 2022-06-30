موريتانيا.. تحديد موعد عيد الأضحى المبارك

أعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في موريتانيا، ليل الأربعاء/ الخميس، أنها لم تتوصل لما يفيد رؤية الهلال هذه الليلة.

وقالت اللجنة في بيانها إن فاتح شهر ذي الحجة سيكون الجمعة الموافق 1 يوليو 2022 م.

وأضافت اللجنة أنه بناء عليه فإن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد العاشر من يوليو 2022.

وستقام صلاة عيد الأضحى عند التاسعة صباحا بساحة جامع ابن عباس.

وقالت اللجنة إنها اتصلت بكافة ولايات الوطن وأجرت التحريات اللازمة التي تواصلت إلى الحادية عشر والنصف قبل منتصف الليل، ولمتتوصل لما يفيد رؤية الهلال هذه الليلة.