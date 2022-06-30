موريتانيا.. الحكومة “تدرس” منح قطع أرضية للمدرسين

أعلنت الحكومة الموريتانية، أنها تدرس منح القطع الأرضية للمدرسين، وذلك بعد سنوات من مطالبة نقابات تعليمية منح المعلمين والأساتذة قطع أرضية.

وقال وزير التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليمي، الناطق باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه، إن الحكومة تدرس منح القطع الأرضية للمدرسين.

وأضاف ولد أييه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أمس الأربعاء، إن منح القطع الأرضية يعتبر جزءا من خطة “تثمين مهنة المدرس”.

لكن الوزير عاد ليشدد على أن هذا المشروع لم يصل بعد مرحلة يمكن إعطاء التزام حوله.

وتابع ولد أييه “آمل أن يتقدم العمل فيه”.

ويعد منح قطع أرضية من أبرز مطالب النقابات التعلمية، فسبق أن طالبت بتوزيع قطع أرضية خلال وقفات احتجاجية نظمتها في السنوات الأخيرة أمام القصر الرئاسي ووزارة التهذيب في العاصمة نواكشوط.