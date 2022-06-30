وزير: هناك مشاريع بقيمة 1400 مليار أوقية لم تنفذ

قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية في الحكومة الموريتانية، اوسمان مامادو كان، إن هناك ما يقارب 1400 مليار أوقية قديمة، في سجلات الممولين الخارجيين كان من المفترض أن تضخ في الاقتصاد الوطني.

جاءت تصريحات وزير الاقتصاد، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، مضيفا أن مهمة الحكومة تستوجب معرفة لما ذا لم يتم تنفيذ المشاريع بطريقة سريعة وفعالة.

وأكد مامادو كان، أن “البلد يعاني من هذه المشكلة القديمة والمتجذرة، مبرزا أن عدم الحديث عنها لا يعني أنها ليست موجودة”.

وأشار الوزير إلى أن موريتانيا لديها الكثير من المشاريع التي لم يتم تنفيذها، رغم مضي عشرات السنين على بعضها، من بين هذه المشاريع واحد منذ 1996 وآخر من 2000 وآخر من 2005، وخمسة مشاريع من 2007، واثنان من 2008 وواحد من 2009 وخمسة من 2011 واثنان من 2012 ، مضيفا أنه من بين 110 مشاريع ممولة من الخارج، تأخر تنفيذ البعض لتسع سنوات.

وأضاف أن الحكومة قررت التصدي لهذه الظاهرة، من خلال الحديث عنها، وهو ما يبرهن جديتها في سياسة المكاشفة التي اتبعتها في تعاملها مع المواطنين، حسب تعبيره.