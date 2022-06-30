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موريتانيا.. تسجيل حالة وفاة و 137 إصابة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الخميس تسجيل حالة وفاة واخدة و 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مناطق مختلفة من البلاد.
وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية أن المصالح التابعة لها سجلت خلال اليوم الأخير 6 حالات شفاء من الفيروس.
وجاء توزيع الحالات المسجلة اليوم على المقاطعات على النحو التالي:
باركيول 1
لكصيبة 1
الاك 3
بوكي 1
امبان 1
مقطع لحجار 1
بوتلميت 1
كرمسين 1
المذرذرة 4
واد الناقة 2
انتيكان 1
أوجفت 6
أطار 5
شنقيطي 1
نواذيبو 10
تجكجة 4
الزويرات 5
اكجوجت 14
لكصر 4
تفرغ زينه 7
دار النعيم 21
تيارت 15
توجونين 7
عرفات 17
الرياض 4