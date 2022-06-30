موريتانيا.. تسجيل حالة وفاة و 137 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية اليوم الخميس تسجيل حالة وفاة واخدة و 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مناطق مختلفة من البلاد.

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية أن المصالح التابعة لها سجلت خلال اليوم الأخير 6 حالات شفاء من الفيروس.

وجاء توزيع الحالات المسجلة اليوم على المقاطعات على النحو التالي:

باركيول 1

لكصيبة 1

الاك 3

بوكي 1

امبان 1

مقطع لحجار 1

بوتلميت 1

كرمسين 1

المذرذرة 4

واد الناقة 2

انتيكان 1

أوجفت 6

أطار 5

شنقيطي 1

نواذيبو 10

تجكجة 4

الزويرات 5

اكجوجت 14

لكصر 4

تفرغ زينه 7

دار النعيم 21

تيارت 15

توجونين 7

عرفات 17

الرياض 4