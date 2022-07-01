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الوزير الأول يترأس اجتماعا للتحضير للانتخابات المقبلة

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الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال

ترأس الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال ولد مسعود، مساء أمس الخميس، اجتماع لجنة وزارية ستعمل على تحضير الانتخابات المقبلة.

وأوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) أن ولد بلال أكد  في بداية الاجتماع على الأهمية التي يوليها  لرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، «لضرورة تعزير المسار الديمقراطي في إطار تشاوري يسعي إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية»، وفق تعبيره.  وبحسب المصدر ذاته، فقد خصص الاجتماع للاطلاع على الوسائل المادية والإجراءات التنظيمية الضرورية لضمان إجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة في أحسن الظروف وفي الآجال القانونية المحددة لذلك. 

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنتين فنيتين لدراسة جميع جوانب الموضوع؛ الأولى تعنى بالنصوص القانونية والتنظيمية والأخرى بالوسائل المادية واللوجستية؛ على أن تقدما اقتراحاتهما نهاية شهر يوليو 2022.

ومن المفترض أن تجري الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية  صيف العام القادم 2023.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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