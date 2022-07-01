بعد وساطة رئيس البرلمان.. غزواني يستقبل لجنة «إنقاذ التعدين الأهلي»

اجتمع قبل قليل الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، بالقصر الرئاسي بالعاصمة، بممثلين عن لجنة «إنقاذ التعدين الأهلي»، وهي لجنة شكلها قبل فترة مختلف هيئات المنقبين في ولاية تيرس زمور.

وبحسب مصادر صحراء ميديا، فإن ولد الغزواني قد استقبل خمسة أشخاص من اللجنة المذكورة هم: شيخنا محمد المكي، صالح ولد اسويدات، المختار ولد اعبيد الرحمن، أبوه ولد ولد سفيره، محمد ولد بوطو.

وكانت لجنة «إنقاذ التعدين الأهلي» تقود الحراك المناهض لوجود شركة «آميرال ماينيغ» الإمارتية في منطقة الشكات، بحجة أن المنطقة فتحت أمام التنقيب الأهلي وليس أمام الشركات الصناعية.

وقررت اللجنة تجميد نشاطاتها الاحتجاجية ” في منطقة الشكات، وذلك بعد لقاء جمع وفدًا من قيادات المنقبين برئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايه، في مدينة ازويرات، شمالي البلاد، في الثامن عشر من شهر مايو الماضي.

وتعهد ولد باية للمنقبين بحمل مطالبهم وطرحها على الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه لن يدخر أي جهد من أجل التوصل إلى حل يرضي الجميع.

ولكن ولد بايه طلب من المنقبين في المقابل “تجميد جميع الأنشطة الاحتجاجية المتعلقة بالملف”، مشددا على أهمية أن “تحل القضية وهي في بدايتها قبل أن تتفاقم”