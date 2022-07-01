موريتانيا.. الأرصاد الجوية تتوقع تساقط أمطار خفيفة

أعلنت الهيئة الموريتانية للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، توقعها، حدوث نشاط للعواصف الرعدية مصحوبة بأمطار ضعيفة إلى معتدلة على كيدي ماغه و جنوب كوركل و على جنوب تكانت و على الحوضين، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن درجات الحرارة ستسترفع على عموم التراب الوطني، بينما ستكون الرؤية متأثرة قليلا بفعل الأتربة على شمال داخلت انواذيبو و إينشيري وعلى شمال تيرس الزمور.

وبالنسبة لمدينة انواكشوط، ستكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة من غربية إلى جنوبية غربية، في حين ستكون الرؤية عموما جيدة والسماء صافية إلى قليلة الغيوم.

أما البحر فسيكون قليل الاضطراب إلى مضطرب على طول الساحل مع تموج بحري قادم من القطاع الشمالي إلى الشمالي الشرقي، في حين سيتراوح علو موجه البحري ما بين 1.25 إلى 2 متر.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى المتوقعة خلال الأربع والعشرين ساعة:

بئر أم اكرين………………20-38

إزويرات…………………25-40

أوجفت…………………30-44

شنقيط…………………27-41

أطار………………….29-44

وادان…………………28-41

اكجوجت……………….30-44

انواذيبو………………..19-27

انواكشوط……………..25 -37

بوتيلميت……………..27 -44

ألاك…………………28-43

مقطع لحجار……………26-41

بوكى………………..27-43

روصو……………….24-43

كيهيدي……………….28-41

مقامه………………..28-39

إمبود………………..28-40

سيلبابي……………….27-38

كيفه…………………28-41

كنكوصه……………….28-40

باركيول……………….29-40

تجكجه………………..28-41

تيشيت………………..30-42

لعيون…………………28-40

النعمة………………..28-38

ولاته………………..29-39