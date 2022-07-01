موريتانيا.. تسجيل 156 إصابة جديدة بكورونا والوزارة تحذر

أعلنت وزارة الصحة في موريتانيا، اليوم الجمعة، تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة في النشرة اليومية عن الوضعية الوبائية في البلد، أنها سجلت أربع حالات شفاء، دون تسجيل وفيات جديدة.

وتوصلت الوزارة لهذه النتيجة بعد إجراء 1554 فحصا، منها 1412 بالفحص السريع، و 142 بالفحص المخبري.

ويتواصل ارتفاع أعداد الإصابات في موريتانيا منذ الأسبوع المنصرم، حيث حذرت وزارة الصحة في بيان سابق من انتشار الوباء في هذه الفترة، مطالبة باتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وتحدثت مصادر طبية لـ«صحراء ميديا» عن الوضعية الجديدة للفيروس، معتبرة أن البلاد «أمام موجة جديدة وسريعة الانتشار من الوباء».

وقالت ذات المصادر، إنه مع «ارتفاع الإصابات المسجلة إلا أن جميع المصابين لا يعانون من أية أعراض».

وأضافت أنه على الجميع أن يعود إلى تلك الإجراءات الاحترازية السابقة كي لا يتفاقم الوضع الصحي في البلد.

وقال وزير الصحة المختار ولد داهي، إن «95 في المائة من حالات الإصابة، هي إصابات بدون أعراض، وبعضها بأعراض خفيفة».

وأضاف أن حالات الحجز الآن وصلت تسع حالات، منها أربعة في العناية المركزة، و خمسة في الحجز العادي، وكلهم لم يتلقوا التلقيح، وفق الوزير.

وتابع الوزير: «الآن دخلنا مرحلة الحيطة والحذر، ولن نعود إلى فرض الإجراءات الماضية، لكن نعول على وعي المواطن وتقديره للوضع».

ووفق آخر إحصائيات تنشرها الوزارة، فقد وصلت الحالات النشطة إلى 525 حالة، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 59814، وحالات الشفاء إلى 58306، بينما تم تسجيل 983 حالة وفاة.