نواكشوط.. الشرطة توقف “عصابة إجرامية” تمتهن السطو والسرقة

أوقفت الشرطة الموريتانية اليوم الجمعة “عصابة إجرامية” تقول الشرطة إنها كانت تمارس السطو والحرابة والسرقة.

الشرطة في بيان لها، أضافت: “تمكنت المفوضية الخاصة بالشرطة القضائية بالإدارة الجهوية للأمن بولاية نواكشوط الجنوبية من تفكيك عصابة إجرامية تمتهن السطو و الحرابة و السرقة”.

وأوضحت الشرطة أن العصابة تتألف من أربعة عناصر، وقد ضبط بحوزتها، سلاحا ناريا وعددا من الهواتف وبطاقات التزويد وشرائح لشركات الاتصال.

وأشارت إلى أن العصابة كانت تقتني “لعبة أطفال على شكل سلاح يستخدمونها للتمويه والترهيب” وفق تعبيرها.

وتابعت أن العصابة تنشط في مقاطعة عرفات ودار النعيم وتفرغ زينة، ووضعتها الشرطة “قيد الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم وإحالتهم إلى النيابة العامة فور اكتمال مسطرة البحث”.