لتفادي الرسائل المزعجة.. “واتساب” يختبر ميزة جديدة

وقال موقع (WABetaInfo)، الذي يتابع آخر أخبار”واتساب”، إن التطبيق يختبر حاليا ميزة إخفاء وضع المستخدم “متصل الآن” أو (online) باللغة الإنجليزية.

وأضاف الموقع أن الميزة الجديدة ستكون متوفرة في التطبيق في وقت قريب، وستكون متاحة لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظامي “أندرويد” و”آي أو أس” وحتى لمستخدمي التطبيق على الحواسيب.

وتأتي هذه الميزة بعدما طالب المستخدمون بمنحهم القدرة على إخفاء وضع حالتهم على التطبيق، ذلك أن وضع “متصل الآن” يدفع البعض إلى “إغراقهم بالرسائل المزعجة، خاصة في ساعات الليل”.

وأشار الموقع إلى أن هذا “الأمر كان من أبرز الأسباب التي دفعت المستخدمين لمطالبة واتساب باستحداث الميزة الجديدة، علاوة أن البعض يشعر بأنه مُطارد من قبل أشخاص بعينهم”.

ونشر الموقع “لقطة شاشة” تظهر الخدمة الجديدة في قائمة “الخصوصية” في الإعدادات، يمكن عبرها التحكم بوضع المستخدم، مع القدرة على تحديد من يستطيع رؤية الحالة مثل أي شخص أو قائمة الهواتف المحفوظة في الهاتف.

وحاليا يمكن للمستخدمين التحكم بمعلومة “آخر مشاهدة”، أي منع الآخرين من رؤية آخر ساعدة كان فيها المستخدم نشطا على التطبيق.

وكان “واتساب” قد بدأ العام الماضي في إخفاء “آخر مشاهدة” بشكل تلقائي عن الأشخاص الذين لم يجر معهم المستخدم أي دردشة، في محاولة لمنع أي طرف ثالث مثل التطبيق من الوصول إلى هذه المعلومة.