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لحماية الموارد البحرية.. الجوية الأمريكية تساعد موريتانيا والمغرب

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

نفذت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الأمريكية من نوع ب-1ب من قاعدة دايس الجوية في تكساس مهمة عمل فوق موريتانيا والمملكة المغربية.

وعملت الطائرتان، وفق ما نشرت السفارة الأميركية في نواكشوط،  مع البحرية الموريتانية “لتحديد وتعقب السفن التي تقوض الأمن الغذائي وسيادة القانون من خلال ممارسة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه أو غيرها من الجرائم العابرة للحدود”.

وأضافت السفارة أن القيادة الأمريكية “تساعد موريتانيا والشركاء من الدول الأفريقية الأخرى لحماية الاستخدام المستمر والمستدام للموارد البحرية وتمكين التجارة البحرية”.

وأشارت إلى أن هذا النوع من التعاون “يبني وعيًا مشتركًا بالمجال البحري، ويسمح للمسؤولين الموريتانيين باستهداف المناطق المناسبة بشكل أفضل لإجراءات إنفاذ القانون”.

وسبق أن نفذت القوات الجوية الأمريكية، مارس الماضي، عملية مماثلة، في موريتانيا والساحل الغربي لأفريقيا، للمساهمة في مكافحة أنشطة الصيد غير المشروع، واستنزاف الثروة السمكية للبلدان الأفريقية.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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