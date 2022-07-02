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أخبار

موريتانيا.. إطلاق المرحلة الأولى من الإحصاء العام للسكان

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 54 دقيقة

أطلقت الحكومة الموريتانية اليوم السبت، المرحلة الأولى الخاصة بالإحصاء الشامل لتعداد السكان والمساكن 2023.

ووفق ما نشرت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فإن وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أطلقت قافلة الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي.

وتهدف هذه القافلة المكونة من 24 فرقة موزعة على عموم التراب الوطني، إلى إعداد الخرائط، بهدف إعداد مسح شامل للتجمعات والقرى.

وقال الأمين العام للوزارة، محمد المصطفى ولد عبدي، إن “هذه المرحلة تهدف إلى إعداد إحصاء دقيق لجميع السكان” مشيرا إلى أنها تعتبر هي “أهم المراحل في هذا التعداد والتي من خلالها يمكن تعداد السكان والمساكن”.

وأضاف ولد عبدي، أنه تم “تكوين هذه الفرق على هذا الإحصاء من جميع النواحي الفنية والإدارية” مؤكدا أنه تم “تسخير كل الجهود من أجل إنجاح هذه المرحلة” وفق تعبيره.

وبدوره أوضح الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، في موريتانيا، الشيخ فال، أن التعداد الخامس للبلد سيوفر “حالة دقيقة لديناميكات السكان وتوزيعهم المكاني وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، وذلك باستخدام أدوات تكنولوجية لأول مرة في موريتانيا”.

ونظمت موريتانيا آخر عملية إحصاء عام 2013 وهو الإحصاء الخامس منذ استقلال البلاد، وبلغ تعداد السكان حينها ما يناهز أربعة ملايين شخص.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 54 دقيقة

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