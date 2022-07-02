الحجاج الموريتانيون يبدأوون الإحرام من ذي “الحليفة”

بدأ الحجاج الموريتانيون اليوم السبت، الإحرام لأداء فريضة الحج للموسم الحالي، حيث أحرم حجاج الفوج الأول من بلدة ذي الحليفة (ميقات أهل المدينة)، فيما ينتظر أن يحرم حجاج بقية الأفواج تباعا، في الأيام المقبلة.

ويتوقع أن يؤدي الحجاج عند وصولهم إلى مكة المكرمة، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) طواف القدوم والسعي بين الصفا والمروة على أن يستأنفوا بقية مناسكهم يوم التروية الموافق ليوم الثامن من شهر ذي الحجة.

وتابع الحجاج يوم أمس محاضرة تحت عنوان كيفية تأدية مناسك الحج ألقاها الإمام محمد ولد بودن تناول خلالها أركان الحج الأربعة ابتداء من نية الإحرام والسعي بين الصفا والمروة، مؤكدا أن الحج عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم “الحج عرفة” موضحا كيفية الوقوف وأن عرفة كلها وقوف.

وكانت البعثة الرسمية المرافقة للحجاج قد قالت في وقت سابق، إنها استكملت الترتيبات اللازمة لتوفير “إقامة مريحة للحجاج حتى يتمكنوا من تأدية مناسكمهم في جو مريح وظروف جيدة”.