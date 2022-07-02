موريتانيا تسجل حالة وفاة و 157 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في موريتانيا، اليوم السبت، حالة وفاة و 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

الوزارة في النشرة اليومية عن الوضعية الوبائية في البلد، قالت إنها سجلت في اليوم الأخير 11 حالة شفاء.

وتوصلت الوزارة لهذه النتيجة بعد إجراء 1548 فحصا، منها 1377 بالفحص السريع و 171 بالفحص المخبري.

ويتواصل ارتفاع الإصابات المسجلة للأسبوع الثاني على التوالي، وسط مخاوف من الجهات الصحية من انتشار موجة جديدة من الفيروس، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر.

ووصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 59 ألفا و 970 حالة، وبلغ عدد حالات الشفاء حتى اليوم 58 ألفا و 310 أشخاص، بينما تم تسجيل 983 حالة وفاة.

وتتوزع الإصابات الجديدة على المقاطعات التالية:

كرو 7

كيهيدي 8

الاك 1

مقطع لحجار 4

بوتلميت 2

المذرذرة 1

اركيز 4

أوجفت 2

أطار 10

شنقيطي 3

الشامي 2

نواذيبو 11

بير ام غرين 2

الزويرات 2

اكجوجت 7

لكصر 7

السبخة 7

تفرغ زينه 18

دار النعيم 21

تيارت 20

توجونين 1

عرفات 09

الرياض 8