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أخبار

تونس.. الإعلان عن وفاة طالب موريتاني غرقا

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

توفي اليوم السبت في تونس الطالب الموريتاني سيد محمد ولد الحلس، غرقا في شواطئ مدينة منستير.

ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) عن مصادر رسمية، أن السفارة في تونس “تتابع القضية منذ اللحظات الأولى بكل ما يتطلبه الأمر من عناية”.

ولم تضف الوكالة تفاصيل أخرى عن الحادث، في حين تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد بغرق أربعة مواطنين موريتانيين.

ولم يتأكد وفق المعلومات الرسمية سوى وفاة شخص واحد، وهو الطالب سيدي محمد ولد الحلس، الذي يدرس في السنة الثانية من كلية الطب في مدينة منستير.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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