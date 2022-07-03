موريتانيا.. تساقطات مطرية على خمس ولايات

أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا اليوم الأحد، تسجيل تساقطات مطرية على خمس ولايات، وهي الحوضين ولعصابة وكوركل وتكانت.

وأفادت شبكة الاتصال الإداري بالورزارة، أن الأمطار المسجلة جاء على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

أم العكريش………….08 مم

شرم الشيخ………….27 مم

لقظف……………..19 مم

المبروك ……………15 مم

حاسي باب…………..15 مم

بوطلحايه…………… 15 مم

كصر البركه…………..14 مم

لبنيباريه…………….11 مم

راص الفيل……………11 مم

افيرني……………..10 مم

اقطوعت اباه………….10 مم

حاسي امهادي…………10 مم

اعوينات ازبل…………10 مم

فصاله……………..09 مم

تمبدغه……………..08 مم

كوسني……………..07 مم

المصكول لخظر………..06 مم

السيفان……………..06 مم

بدر السلام……………06 مم

دجيكني……………..05 مم

تشليت لكور……………05 مم

الملس……………. 05 مم

عدل بكرو…………….04 مم

ام ارزيكه…………… 04 مم

اجمانيه……………. 04 مم

بولكلال……………. 04 مم

امرج الخير………….. 03 مم

البرباره……………. 02 مم

بوصطيله………….. 02 مم

امري الدلاح …………02 مم

اطويل افلان………… 02 مم

باسكنو……………..01 مم

امرج ……………..01 مم

الحوض الغربي:

احريجات اهل الشيخ احمد……48 مم

بغداد ………………35 مم

امبيديع………… 35 مم

لمبرديه ………….25 مم

النزاهه…………. 25 مم

اطويل ……….25 مم

النايليه……….. 24 مم

البطحه……….. 23 مم

اقليك ادوعلي………20 مم

حاسي المين…..20 مم

البيظ……… 20 مم

الشلخه…….. 20 مم

مسيل كرفافه……20 مم

ام لمحار…… 17 مم

ام لحبال ……….17 مم

كوبني ……….16 مم

بيظت الماء……..16 مم

الداخله البيظه…….. 15 مم

لعيون ………….12 مم

كاعت التيدومه…… 12 مم

اصليلحيه الغربيه …..10 مم

ادويراره………… 10 مم

البصره ………10 مم

طلي………….. 10 مم

تيمزين………. 10 مم

اتريدات ……….10 مم

اكافه ………….10 مم

الطينطان……….. 10 مم

تنحماد…………. 09 مم

تامشكط…………. 09 مم

ابيشيش …………07 مم

اصليلحيه الشرقيه ……06 مم

ادموش…………06 مم

لقليك ………….06 مم

لعوينات………… 06 مم

اقليك …………..06 مم

بودمغه…… 05 مم

عين فربه ……05 مم

ازرافيه……. 05 مم

كتول ………03 مم

لعصابه:

ام ازويكيه……….72 مم

المنتفع …………70 مم

احسي ادهن……… 70 مم

ارويجي اهل البكه….. 65 مم

لبحير………….. 55 مم

الفوز ………..55 مم

العوجه………. 50 مم

بالظل ………..50 مم

تناهه………… 47 مم

لعويجه اهل اعيمر….. 46 مم

الساني ………..45 مم

المبروك……… 45 مم

الفيعيه ……….45 مم

المتريوقه…….. 45 مم

بودبيبايه ……….40 مم

كوله………… 40 مم

كنكوصه ……….38 مم

اهل الجيلاني ……..38 مم

بركه…………. 37 مم

اودي افلان ………35 مم

اعرير………… 35 مم

لعويسي……….. 35 مم

لكران……….. 30 مم

اودي اولاد حمه…….30 مم

كلى بلى…………30 مم

السيال………… 27 مم

النفنافه …………26 مم

اكفافت افلان……… 26 مم

فنتشلي………… 26 مم

ديساق………… 26 مم

كيفه ……………25 مم

دقفك ………….25 مم

ازويره………… 25 مم

اقورط ………….25 مم

اكريكد الشارب….. 25 مم

اقليك الشيخ مودي… 23 مم

شنقيطي ……..20 مم

النعم 2……… 20 مم

كيكيه……….. 20 مم

الخلوه…………… 20 مم

ابلاجميل ……….20 مم

لكويسي ………..20 مم

تشيت اهل لمير……. 20 مم

مقطع اسفيره………. 20 مم

لبنيه ……….19 مم

بوكريبه……… 19 مم

اكفافه كرجمه ……19 مم

الرشيد…….. 17 مم

سوره ملي ……16 مم

هامد ……….16 مم

اكليبيت اهل الدين… 15 مم

اكديكه اهل اسويده… 15 مم

التيسان ……….15 مم

ارويجي كندور….. 15 مم

اكوينيت ……….15 مم

طفره اكريديد……. 13 مم

بير البركه…….. 12 مم

ميساح……… 10 مم

لبحير……… 10 مم

وتشي……… 14 مم

ابروده………06 مم

تصلح……….05 مم

ارشان………05 مم

بومديد……….05 مم

الكمبه……… 05 مم

كامور……… 05 مم

كرو…….. …04 مم

الرك……….. 03 مم

كوركول:

اودي الغربان ….25مم

كومبو …….17 مم

صانييى…. 15 مم

امبيدعات…. 15 مم

لبودو………15 مم

تيكوبره……..15 مم

ادباي اهل زاله ..14 مم

ول الرامي ….12 مم

لكنيبه …….10 مم

الفرع ……09 مم

التوميات….. 08 مم

ادباي البطحه… 07 مم

امزيريكه ….07 مم

امبركو……07 مم

امبود …..06 مم

ازكيلم …..05 مم

والي …….05 مم

كوب اهل جعفر.. 04 مم

اندجاجبني …04 مم

مقامه …..04 مم

اودي لوط ..02 مم

توفوندى سيفى 02 مم

دجانكاره…. 02 مم

الفدره……01 مم

تكانت:

اودي امجبور…04 مم

لخشب……. 03 مم

الفديه……. 01 مم

كيدي ماغه:

دجيكوني….. 48 مم

كوراي…… 43 مم

دجاكيلي…… 42 مم

الشيه 2….. 40 مم

العداله….. 40 مم

المسلم …..37. مم

الشيه 1……35 مم

لحرج …….35 مم

قابو……… 31 مم

بوالحيه……. 30 مم

دجيو………. 30 مم

عر………… 26 مم

صانييى دجيري …..25 مم

بودجبايه………. 25 مم

انخيله 1………..22 مم

لسلام ………….22 مم

دافور…………. 22 مم

اوذن بفرص………22 مم

اهل ابريك…….. 21 مم

دقفك اهل امبارك…. 21 مم

الطبال 4………..20 مم

ول ارامي تادريصه… 20 مم

حاسي شكار……. 20 مم

الواعره ……….20 مم

كدجول………. 20 مم

لحرج دجام جام…. 20 مم

لعوينات………. 20 مم

انياكي………. 20 مم

راص الفيل…… 19 مم

اندوملي……… 18 مم

ابير افرا…….. 16 مم

كلينكمو……… 15 مم

حاسي لعطش…… 15 مم

كنكو……….. 15 مم

اويد اجريد……. 15 مم

اويد اعمر…….. 15 مم

حاسي البقره…… 15 مم

اهل سكابه……. 15 مم

دجاله……….. 15 مم

اهل الحسن …….14 مم

تينل ادجبايه……. 13 مم

كالينيورو……… 13 مم

امبيديع اساقه……. 13 مم

كرفافه……….. 13 مم

اكوانيت………. 12 مم

برودي……….. 11 مم

بتنده …………11 مم

ارتمو ………..11 مم

اهل يربه ………11 مم

ول امبني صونينكى… 11 مم

كورول ادم…….. 10 مم

اهل صمب…….. 10 مم

دجكي………….10 مم

ول الرامي بالديزكن …10 مم

سلوقو……….. 10 مم

امبيديع محمد كابه… 10 مم

ول ينج……… 10 مم

النبيه……….. 10 مم

الشلخه الدخنه…… 10 مم

دجاليبه………. 10 مم

اجار اهل سالم ….09 مم

تقاده……….. 09 مم

ومبو……….. 08 مم

حمد الله ………08 مم

ول امبني ادباي…. 08 مم

اكوانيت……… 08 مم

الصوفي…….. 08 مم

اهل عيس باب…..08 مم

سيلبابي…….. 07 مم

تاشوط ………07 مم

سد الماء …….07 مم

متعيلك المدن…..07 مم

دانكرمو…….. 06 مم

بوعنز……… 06 مم

بالنعمان 1 ……06 مم

بوكربه…….. 05 مم

الكتان……… 05 مم

اجار………. 04 مم

لعبلي ……….04 مم