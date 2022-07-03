موريتانيا تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأحد، تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

الوزارة في النشرة اليومية عن الوضعية الوبائية في البلد، قالت إنها سجلت 6 حالات شفاء، دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

وتوصلت الوزارة لهذه النتيجة بعد إجراء 1435 فحصا على عموم البلاد، منها 1275 فحصا سريعا و 160 فحصا مخبريا.

وأوضحت أن الحالات النشطة وصلت إلى 941 حالة، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 60252، ووصل عدد حالات الشفاء حتى اليوم 58327، بينما تم تسجيل 984 حالة وفاة.

وتتوزع الحالات المسجلة على المقاطعات التالية:

النعمة 1

الطينطان 1

كرو 2

لكصيبه 1

الاك 1

بوكي 2

مقطع لحجار 2

بوتلميت 6

واد الناقة 6

أوجفت 3

أطار 5

شنقيطي 5

ودان 1

نواذيبو 3

الزويرات 1

اكجوجت 6

لكصر 12

تفرغ زينه 17

دار النعيم 18

تيارت 28

عرفات 04