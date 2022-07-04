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رياضة

“كاف” يعلن تأجيل النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ، تأجيل بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم التي كانت مقررة في كوت ديفوار بين يونيو ويوليو 2023، حتى مطلع العام 2024.

وأعلن رئيس «كاف»  باتريس موتسيبي خلال مؤتمر صحفي، أمس الأحد،  أن بطولة أمم إفريقيا «ستقام خلال شهري يناير وفبراير عام 2024»، عازياً السبب إلى موسم الأمطار في كوت ديفوار خلال أشهر الصيف.

وبذلك، ستُقام البطولة في الشتاء للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة الأخيرة التي أُقيمت في الكاميرون مطلع العام الحالي عقب تأجيلها جراء تفشي جائحة كورونا.

في المقابل، قرر الاتحاد الأقريقي إعادة النظام القديم لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد (الكونفدرالية)، بحيث تقام المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب، بعدما أُقيمت من مواجهة واحدة فاصلة على مدى ثلاث نُسخ.

وقرر «كاف» إطلاق بطولة جديدة تحت مسمى «دوري السوبر الأفريقي»، على أن تكون بدايتها في صيف 2023، بحسب موتسيبي.

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صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات

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