مدير الصحة العمومية: ارتفاع الإصابات عائد إلى تطور متحورات كورونا

قال مدير الصحة العمومية محمد محمود ولد اعل محمود، إن سبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا عائد إلى تطور متحورات جديدة من الفيروس.

وأضاف ولد عل محمود في لقاء مع الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، أن موريتانيا لم تدخل بعد موجة جديدة من كورونا على الرغم من راتفاع الحالات المسجلة بكورونا في الأيام الأخيرة.

ونبه على أن وزارة الصحة وضعت خططا للتعامل مع كل وضعية وبائية معينة، مؤكدا أنها اتخذت إجراءات اللازمة لمواجهة أي تطور للوباء.

وأشار ولد اعل محمود إلى أنه تم وضع المستشفيات على أهبة الاستعداد منذ اللحظات الأولى لتزايد الحالات.

وقال مدير الصحة إن كافة النقاط الصحية تم تزويدها بالوسائل الضرورية للتعاطي مع الحالات الطارئة، كما تم تجهيز مستشفى محمد بن زايد لتلقي حالات الحجز التي وصلت لحد هذا اليوم إلى 8 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أمس الأحد، تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأوضحت أن الحالات النشطة وصلت إلى 941 حالة، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 60252، ووصل عدد حالات الشفاء حتى اليوم 58327، بينما تم تسجيل 984 حالة وفاة.