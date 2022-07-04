جامعة لعيون ومؤسسة دار الحديث المغربية توقعان اتفاقية تعاون

وقعت جامعة العلوم الإسلامية في مدينة لعيون شرقي موريتانيا، اليوم الاثنين مذكرة تعاون مع مؤسسة دار الحديث الحسنية في المملكة المغربية، لمدة خمس سنوات.

وتهدف هذه المذكرة وفق البيان الثنائي للمؤسستين، إلى «دعم وتطوير التعاون الأكاديمي والمهني في مجال البحث والتطوير والتبادل والتدريب على والإدارة».

ومن الأهداف الموقع عليها، يسعى الطرفان إلى «تبادل الخبرات والممارسة الجيدة في مجالات التعليم والتعلم والبحث والخدمة الاجتماعية».

وتنص المذكرة على ضرورة تعيين ممثل لكل طرف من أجل تنفيذ بنود الاتفاقية والتعاون على وضع البرامج والأنشطة، والتنسيق بين الجامعة ومؤسسة دار الحديث الحسنية».

وتقول المذكرة إن الاتفاقية جاءت «لتحقيق التعاون العلمي ووعيا بالتحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي».

وتتضمن الاتفاقية 7 مواد، هي المحددة لطبيعة التعاون والمنظمة للعمل المشترك بين المؤسستين.