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هكذا علقت وزارة البترول على أزمة البنزين

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
عبد السلام ولد محمد صالح، وزير البترول والمعادن والطاقة (أرشيف)

قال وزارة البترول والطاقة والمعادن، اليوم الاثنين  إن الاضطربات التي حدثت في البنزين في موريتانيا، نتجت  عن عدم تزود أصحاب المحطات بحصصهم المخصصة لهم والمتوفرة على مستوى المستودعات.

وأكدت الوزارة أن مادة البنزين متوفرة بكميات كافية في مستودعات كل من نواكشوط ونواذيبو. 

وقالت الوزارة إنها اتخذت الإجراءات الضرورية بالتعاون مع مؤسسات التوزيع لتموين المحطات المعنية قبل نهاية اليوم.

وشهدت العاصمة الموريتانية، أزمة حادة في نقص مادة البنزين، إذ نفد من جل مخزون محطات نواكشوط، ما خلف زحمة حادة عن بعض المحطات. 

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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